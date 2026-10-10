Trump: tijd dat Oekraïne nieuwe president krijgt

De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky en stelt dat het "tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt".

Trump wil dat Zelensky de aanvallen op Russische olieraffinaderijen een halt toeroept. Oekraïne valt die doelen aan om de inkomsten voor de Russische oorlogskas terug te dringen. "Hij kan maar beter stoppen, verdomme", zei Trump tegen verslaggevers in het Witte Huis. Zelensky heeft eerder gezegd daartoe bereid te zijn, maar alleen als Rusland in ruil zijn aanvallen op de Oekraïense energiesector staakt.

De Amerikaanse president kondigde vrijdag een deal met Rusland aan, dat diesel aan de wereldmarkt moet leveren. Hij wil dat de prijzen van de brandstof, die mede zijn gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten, omlaag gaan.