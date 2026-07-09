Trump: troepen in Europa afhankelijk van Groenland en Iran

WASHINGTON (ANP) - President Donald Trump heeft gezegd dat een besluit over de Amerikaanse troepenmacht in Europa afhangt van de manier waarop bondgenoten omgaan met zijn zorgen over Groenland en de oorlog met Iran.

"Ik heb de definitieve beslissing nog niet genomen", zei Trump tegen verslaggevers aan boord van Air Force One, tijdens zijn terugvlucht naar Washington na de NAVO-top in Ankara. "Veel hangt af van Groenland", voegde Trump eraan toe, waarbij hij suggereerde dat hij "een erg goede deal" voor het eiland zou kunnen sluiten. "Ook hangt veel af van Iran."

De VS hebben ongeveer 80.000 militairen in Europa gestationeerd; een aanwezigheid die werd uitgebreid na de Russische invasie van Oekraïne in 2022. Vorige maand kondigden de VS aan zes maanden lang te gaan heroverwegen welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden.