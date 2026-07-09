ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump: troepen in Europa afhankelijk van Groenland en Iran

Samenleving
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 3:57
anp090726005 1
WASHINGTON (ANP) - President Donald Trump heeft gezegd dat een besluit over de Amerikaanse troepenmacht in Europa afhangt van de manier waarop bondgenoten omgaan met zijn zorgen over Groenland en de oorlog met Iran.
"Ik heb de definitieve beslissing nog niet genomen", zei Trump tegen verslaggevers aan boord van Air Force One, tijdens zijn terugvlucht naar Washington na de NAVO-top in Ankara. "Veel hangt af van Groenland", voegde Trump eraan toe, waarbij hij suggereerde dat hij "een erg goede deal" voor het eiland zou kunnen sluiten. "Ook hangt veel af van Iran."
De VS hebben ongeveer 80.000 militairen in Europa gestationeerd; een aanwezigheid die werd uitgebreid na de Russische invasie van Oekraïne in 2022. Vorige maand kondigden de VS aan zes maanden lang te gaan heroverwegen welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 575301556

Hieraan kun je merken dat je vader of moeder narcist is

246681419_m

100-plussers hebben opvallend vaak één ding gemeen. En het is niet hun gezonde dieet

161513465_m

Zeven verborgen geldverslinders waar je elke maand stil van wordt

ANP-460377277

Luie Anouk kan op weinig sympathie rekenen: "Meid je hebt een grote smoel, maar ga gewoon aan het werk"

Scherm­afbeelding 2026-07-08 om 16.33.32

De “gezondste man ter wereld” blijkt ongeneeslijk ziek

shutterstock_2702776679

Kant-en-klare barbecuepakketten van de supermarkt: slimme deal of dure vergissing?

Loading