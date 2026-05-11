Trump uit nieuwe kritiek op Iraanse reactie: stom, stuk afval

door anp
maandag, 11 mei 2026 om 18:29
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Iraanse reactie op een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen "stom" genoemd. Hij spreekt daarnaast over "een stuk afval" dat hij niet volledig heeft gelezen, omdat hij zijn "tijd niet wil verspillen".
De Verenigde Staten zullen volgens hem een "volledige overwinning" in de Iranoorlog bereiken. Trump sprak in het Witte Huis van een "erg simpel plan" met betrekking tot Iran. Dat land mag geen kernwapens in handen krijgen, aldus Trump. Het Iraanse nucleaire programma is een belangrijk onderwerp in de onderhandelingen.
Iran stuurde zondag een reactie naar bemiddelaar Pakistan. Trump verklaarde diezelfde dag dat het voorstel van Iran "onaanvaardbaar" is en herhaalde dit maandag. In het Witte Huis zei hij ook dat het staakt-het-vuren tussen Iran en de VS "ongelooflijk zwak" is. Het bestand ligt volgens Trump "aan de beademing".
