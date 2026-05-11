Uitstel evacuatie Hondius door harde wind

door anp
maandag, 11 mei 2026 om 18:34
GRANADILLA DE ABONA (ANP) - Het aan wal brengen van de opvarenden van de m/v Hondius wordt al enige tijd uitgesteld vanwege plotselinge harde wind. Het Nederlandse cruiseschip waarop een uitbraak van het hantavirus was, ligt sinds zondagochtend voor anker in de industriehaven van Granadilla in Tenerife.
Zondag werden al tientallen opvarenden geëvacueerd, onder wie Nederlanders. Bedoeling is om een deel van de resterende 54 opvarenden maandag nog op twee repatriëringsvluchten richting Eindhoven te zetten.
