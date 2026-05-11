Trump vraagt topmannen Musk en Cook mee naar bezoek aan Xi

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft Tesla-topman Elon Musk, Apple-baas Tim Cook en Boeing-directeur Kelly Ortberg uitgenodigd om hem deze week te vergezellen tijdens zijn bezoek aan de Chinese president Xi Jinping. Trump hoopt onder meer zakelijke deals te sluiten en heeft daarom ruim tien topbestuurders van grote bedrijven uitgenodigd. Chipbedrijf Nvidia, het waardevolste bedrijf ter wereld, ontbreekt op de lijst.

Bij de genodigden zitten vooral directeuren van financiële, technologie-, luchtvaart- en landbouwbedrijven. Zo staan Dina Powell McCormick van Facebook-moederbedrijf Meta Platforms, Ryan McInerney van Visa en Michael Miebach van Mastercard op de lijst.

Nvidia hoopt ook meer zaken te gaan doen met China. Topman Jensen Huang denkt dat de Chinese markt het bedrijf 50 miljard dollar aan extra verkopen kan opleveren. Eerst waren er vooral Amerikaanse beperkingen uit veiligheidsoverwegingen, maar nu is ook China zelf terughoudend met de import van de hoogwaardige chips.