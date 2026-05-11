ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump vraagt topmannen Musk en Cook mee naar bezoek aan Xi

Economie
door anp
maandag, 11 mei 2026 om 18:13
anp110526151 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft Tesla-topman Elon Musk, Apple-baas Tim Cook en Boeing-directeur Kelly Ortberg uitgenodigd om hem deze week te vergezellen tijdens zijn bezoek aan de Chinese president Xi Jinping. Trump hoopt onder meer zakelijke deals te sluiten en heeft daarom ruim tien topbestuurders van grote bedrijven uitgenodigd. Chipbedrijf Nvidia, het waardevolste bedrijf ter wereld, ontbreekt op de lijst.
Bij de genodigden zitten vooral directeuren van financiële, technologie-, luchtvaart- en landbouwbedrijven. Zo staan Dina Powell McCormick van Facebook-moederbedrijf Meta Platforms, Ryan McInerney van Visa en Michael Miebach van Mastercard op de lijst.
Nvidia hoopt ook meer zaken te gaan doen met China. Topman Jensen Huang denkt dat de Chinese markt het bedrijf 50 miljard dollar aan extra verkopen kan opleveren. Eerst waren er vooral Amerikaanse beperkingen uit veiligheidsoverwegingen, maar nu is ook China zelf terughoudend met de import van de hoogwaardige chips.
loading

POPULAIR NIEUWS

26940060 m

Waarom we ons niets meer herinneren van onze babytijd

d3600b45-3801-42d5-83f2-c2727729d2db-cover17

Arts verwijdert verkeerd orgaan bij ‘routine-ingreep’: patiënt (70) overlijdt in Florida

73102548_m

Nieuwe kankerbehandeling maakt wetenschappers enthousiast: "We hebben nog maar het topje van de ijsberg gezien”

156838829_m

Toerisme: de 10 meest bezochte landen

88217605_m

Je glasvezelkabel luistert mee: wetenschappers slaan alarm over nieuw privacyrisico

165133435_m

Waarom zijn Griekse eilandhuizen blauw en wit?

Loading