Trump van plan binnenkort met Poetin te bellen

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 7:03
bijgewerkt om vrijdag, 05 september 2025 om 7:07
anp050925049 1
De Amerikaanse president Donald Trump zei donderdag dat hij binnenkort met de Russische president Vladimir Poetin zal spreken. "Ja dat ga ik doen," zei Trump tegen een journalist nadat hij eerder op de dag met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en Europese leiders had gesproken.
Tijdens een overleg van de zogenoemde coalitie van bereidwillige landen in Parijs heeft een groep van 26 landen donderdag toegezegd te willen bijdragen aan veiligheidsgaranties voor Oekraïne na de oorlog.
Na het overleg belden meerdere Europese leiders met Trump. In dat telefoongesprek zouden ook mogelijke extra sancties op olie en gas tegen Rusland zijn besproken, meldde de Finse president Alexander Stubb.
Veiligheidsgaranties
Woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, zei dat er nog geen voorbereidingen zijn getroffen voor een gesprek tussen Trump en Poetin, maar dat een gesprek snel geregeld kon worden.
Tegen het Russische staatspersbureau RIA zei Peskov dat veiligheidsgaranties voor Oekraïne niet geleverd kunnen worden door buitenlandse troepen.
