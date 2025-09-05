ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ben ik introvert?

psychologie
door Ans Vink
vrijdag, 05 september 2025 om 6:42
shutterstock_2622763067
Heb je jezelf wel eens afgevraagd: ben ik introvert? Het woord klinkt voor sommigen misschien wat zwaar, maar introversie is simpelweg een manier waarop je met prikkels en sociale situaties omgaat. Het is geen gebrek aan sociale vaardigheden, maar een andere manier van energie opladen en de wereld ervaren.
Een introvert haalt vooral energie uit rust, stilte en tijd alleen. Waar een extravert juist opleeft bij drukte, kiest een introvert liever voor een klein gezelschap of een avond alleen met een boek. Vaak zijn introverten bedachtzaam; ze denken na voordat ze spreken, observeren liever dan op de voorgrond te treden en voelen zich prettig bij diepe gesprekken in plaats van oppervlakkige small talk.
Misschien merk je het na een verjaardag of vergadering: je voelt je moe en hebt tijd nodig om weer tot jezelf te komen. Dit heet “ontladen”. Je vindt stilte aangenaam, maar dat betekent niet dat je verlegen bent of geen gezelschap waardeert. Je geniet gewoon liever op een andere manier.
Toch zijn weinig mensen puur introvert of extravert. Veel mensen herkennen zich in beide en combineren kwaliteiten. Het helpt om eerlijk te kijken waar jij energie van krijgt en dat in je leven vorm te geven. Daarmee vergroot je je zelfkennis én kun je beter aangeven wat je nodig hebt, bijvoorbeeld af en toe een avond voor jezelf of werken in een rustige omgeving.
Introvert zijn is geen zwakte: het is een manier om de wereld te ervaren – met aandacht, diepgang en eerlijkheid naar jezelf. Dus: ben jij introvert? Omarm het.

    Lees ook

    Van alle persoonlijkheidstypen komt het afgunstige het meest voorVan alle persoonlijkheidstypen komt het afgunstige het meest voor
    Wat je huisdier zegt over je persoonlijkheidWat je huisdier zegt over je persoonlijkheid
    Heb jij een ‘Type B’ persoonlijkheid? Dit zijn de 3 onmiskenbare tekenen volgens psychologenHeb jij een ‘Type B’ persoonlijkheid? Dit zijn de 3 onmiskenbare tekenen volgens psychologen
    20 signalen dat je een narcist bent (zonder dat je het doorhebt)20 signalen dat je een narcist bent (zonder dat je het doorhebt)
    Is dit een cirkel? Het antwoord zegt iets over je persoonlijkheidIs dit een cirkel? Het antwoord zegt iets over je persoonlijkheid
    Vorig artikel

    6 tekenen dat je last hebt van een ijzertekort

    Volgend artikel

    Trump van plan binnenkort met Poetin te bellen

    POPULAIR NIEUWS

    shutterstock_2615312019

    5 vroege tekenen van Alzheimer die je niet mag negeren

    ANP-528033117 (1)

    Een veelgebruikt hartmedicijn blijkt vaak nutteloos en doet soms zelfs meer kwaad dan goed

    119194573_m

    Deze onschuldige gewoonte vergroot je kans op aambeien enorm hard

    anp040925136 1

    Bosma woedend : afwezigheid PVV bij debat onacceptabel

    shutterstock_2582452275

    Van alle persoonlijkheidstypen komt het afgunstige het meest voor

    shutterstock_2250627871

    Waarom het schadelijk kan zijn om peuters en kleuters te leren lezen