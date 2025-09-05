Amerikaanse Anisimova bereikt finale US Open en treft Sabalenka

NEW YORK (ANP) - Tennisster Amanda Anisimova heeft de finale van de US Open bereikt. De Amerikaanse versloeg in de halve finale de Japanse Naomi Osaka in drie sets (7-6 (4) 6-7 (3) 3-6) en treft zaterdag titelverdedigster Aryna Sabalenka.
De 24-jarige Anisimova en de als 23e geplaatste Osaka (27) maakten er een spannende wedstrijd van in het Arthur Ashe Stadium. De Japanse won de eerste set na een tiebreak en in de tweede set zegevierde Anisimova na een tiebreak. In de derde set liep de Amerikaanse uit naar een 4-1-voorsprong. Ze won uiteindelijk met 6-3 na twee uur en 56 minuten spelen. Anisimova noemde na afloop het bereiken van de finale "een droom die werkelijkheid wordt".
Sabalenka uit Belarus rekende eerder op de avond in de halve finales af met de als vierde geplaatste Amerikaanse Jessica Pegula: 4-6 6-3 6-4.