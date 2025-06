Trump vanaf Schiphol onderweg naar Den Haag in The Beast

SCHIPHOL (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is vanaf Schiphol vertrokken naar Den Haag, ziet een verslaggever ter plekke. Hij stapte in The Beast, zijn dienstvoertuig. De wagen vertrok in een colonne van ruim dertig voertuigen, begeleid door de Nederlandse politie en de Amerikaanse Secret Service.

Om 19.37 uur landde de Air Force One op Schiphol, met Trump en zijn gevolg aan boord. Het lijkt erop dat first lady Melania Trump inderdaad niet met haar man is meegekomen. Trump werd door tientallen journalisten opgewacht. Ook uit het presidentiële vliegtuig kwamen vele journalisten die het moment dat hij op Nederlandse bodem arriveerde, wilden vastleggen.

Rondom de landingsbaan was veel beveiliging, zowel vanuit Nederland als vanuit de Verenigde Staten. Zo was de marechaussee aanwezig, maar ook mensen van de Secret Service. Ook stonden er snipers die de omgeving in de gaten hielden.

Trump ging direct door naar Den Haag voor een diner in Paleis Huis ten Bosch. Daar zijn ook andere wereldleiders bij. Vlak voor hij vertrok, zwaaide hij nog even naar de aanwezige pers.