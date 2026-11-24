WASHINGTON (ANP) - Naar Amerikaans gebruik heeft de Amerikaanse president Donald Trump twee kalkoenen gratie verleend, vlak voor de feestdag Thanksgiving. De gelukkige kalkoenen dit jaar zijn Freedom en Feathers, al was alleen Freedom te zien tijdens de persconferentie.

"Wat is er met Feathers gebeurd?" vroeg Trump zich hardop af. "Feathers is de bosjes ingerend."

De gratie houdt in dat de kalkoenen niet worden gegeten tijdens Thanksgiving, maar naar een speciale opvanglocatie gaan. De traditie bestaat sinds 1947. Komende donderdag wordt in de Verenigde Staten Thanksgiving gevierd.