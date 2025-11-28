Handbalsters beginnen WK in eigen land met zege op Argentinië

ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse handbalsters hebben de eerste groepswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. In een uitverkochte handbalarena in Ahoy Rotterdam, waar plaats was voor 9000 toeschouwers, werd Argentinië met 32-25 verslagen. Kelly Dulfer was topscorer met 5 doelpunten.

Argentinië maakte de openingstreffer van de wedstrijd, maar kwam daarna niet meer op voorsprong. Bij rust leidde de ploeg van bondscoach Henrik Signell met 16-11. In de tweede helft gaf Oranje de voorsprong niet meer uit handen.

Nederland gaat in groep E aan de leiding samen met Oostenrijk, dat ook het eerste WK-duel won. De Oostenrijkse ploeg versloeg Egypte eerder op vrijdag met 29-20.

Oranje speelt nog twee wedstrijden in de groepsfase van het toernooi. Zondagavond is Egypte de eerstvolgende tegenstander. Dinsdagavond wacht het laatste groepsduel met Oostenrijk. De beste drie landen uit de poule plaatsen zich voor de hoofdronde van het toernooi.