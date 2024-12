Trump verliest hoger beroep in zaak E. Jean Carroll

NEW YORK (ANP/RTR) - Het vonnis tegen Donald Trump in de zaak rond seksueel misbruik en smaad van E. Jean Carroll blijft overeind, zo heeft een federaal hof van beroep maandag besloten. De Republikein was in hoger beroep gegaan omdat hij wilde dat de dwangsom van 5 miljoen dollar die hij aan de schrijfster moet betalen werd teruggedraaid.

Het vonnis van mei 2023 kwam voort uit een incident in een kleedkamer van een warenhuis in Manhattan, medio jaren negentig. Carroll zei dat Trump haar had verkracht. In een bericht op Truth Social in oktober 2022 noemde Trump de bewering een hoax. De rechtbankjury oordeelde dat er geen sprake was van verkrachting, maar legde Trump wel een dwangsom op voor aanranding en laster.