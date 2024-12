Biden zegt nog eens 6 miljard dollar aan hulp toe aan Oekraïne

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben maandag 5,9 miljard dollar (5,6 miljard euro) aan extra militaire en financiële steun voor Oekraïne aangekondigd. De Amerikaanse president Joe Biden gebruikt zijn laatste weken als president om de hulp aan Kyiv op te voeren voordat de gekozen president Donald Trump de macht overneemt.

De hulp bestaat uit 2,5 miljard dollar aan militaire steun en 3,4 miljard dollar aan extra begrotingssteun. "Onder mijn leiding zullen de Verenigde Staten zich de rest van mijn ambtstermijn blijven inzetten om de positie van Oekraïne in deze oorlog te versterken", aldus Biden in een verklaring.

Oekraïne koopt het militaire materieel bij de Amerikaanse defensie-industrie of partners in plaats van uit Amerikaanse voorraden. Dat betekent dat het maanden of jaren kan duren voordat het wapentuig op het slagveld beschikbaar komt.