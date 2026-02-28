ECONOMIE
Trump verwacht mogelijk ook Amerikaanse doden na aanval op Iran

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 9:19
anp280226053 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er mogelijk ook Amerikaanse doden en gewonden zullen vallen bij de aanvallen op Iran. "Dat gebeurt vaak in oorlog", zei Trump in een video op Truth Social, die dus rekening houdt met Iraanse vergeldingsaanvallen.
"Mijn regering neemt elke mogelijke stap om het risico voor Amerikaans personeel in de regio zo klein mogelijk te maken", zei Trump. "Desalniettemin, en ik zeg dit niet lichtvaardig: het Iraanse regime wil moorden. Dappere Amerikaanse militairen kunnen om het leven komen en er kunnen slachtoffers vallen."
Iran heeft al gezegd bezig te zijn met de voorbereidingen van tegenaanvallen. Die zouden gericht kunnen zijn op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten.
