Trump: kosten balzaal Witte Huis mogelijk 400 miljoen dollar

De voorgestelde balzaal in het Witte Huis zal naar schatting 400 miljoen dollar (zo'n 340 miljoen euro) kosten en volgens president Donald Trump zal de zaal ook geschikt zijn om inauguraties te huisvesten. Trump voorspelde tegelijkertijd dat het project uiteindelijk minder zal kosten.

"Al 150 jaar willen ze een balzaal", zei Trump tijdens een receptie ter gelegenheid van het joodse lichtjesfeest Chanoeka, waarbij hij klaagde over de beperkingen op het aantal genodigden. "Het wordt de mooiste balzaal ooit en er kunnen inauguraties in plaatsvinden."

De voorgestelde kosten en de omvang van de balzaal zijn gestaag gestegen, van 200 miljoen dollar tot Trumps meest recente schatting. Ook de omvang is toegenomen; Trump zei aanvankelijk dat het "geen invloed zal hebben op het huidige gebouw", maar later bleek dat hij de hele East Wing wilde slopen.

Het Witte Huis heeft gezegd dat het project wordt gefinancierd met donaties, maar heeft deze niet openbaar gemaakt. Dit roept vragen op over welke personen of bedrijven het project mogelijk financieren om in de gunst te komen bij Trump.