Trump: VS doden 11 'narcoterroristen' op boot uit Venezuela

Samenleving
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 00:56
anp030925002 1
WASHINGTON (ANP) - Bij een Amerikaanse aanval op een boot die Venezuela verliet, zijn elf "narcoterroristen" omgekomen. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump op Truth Social. Trump meldde eerder al tijdens een persconferentie dat Amerikaanse troepen een boot uit Venezuela met "heel veel drugs" aan boord hadden neergeschoten.
Het zou gaan om leden van het drugskartel Tren de Aragua, dat volgens Trump wordt gecontroleerd door de Venezolaanse president Nicolás Maduro. De aanval vond plaats in internationale wateren in het zuidelijke Caribisch gebied, zei Trump. "Laat dit een waarschuwing zijn voor iedereen die overweegt drugs mee te nemen naar de Verenigde Staten."
De relatie tussen de VS en Venezuela is al jaren slecht. De afgelopen weken voerde de Amerikaanse regering de druk op Caracas op door oorlogsschepen naar een gebied rond het land te sturen. Trump acht Maduro verantwoordelijk voor "massamoord, drugshandel, sekshandel en gewelddadige en terroristische daden" in de Verenigde Staten.
