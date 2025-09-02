Tennisster Sabalenka zonder te spelen naar halve finale US Open

NEW YORK (ANP) - Aryna Sabalenka heeft zonder te spelen de halve finale van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste tennisster uit Belarus hoefde niet in actie te komen in de kwartfinale. Haar tegenstandster Marketa Vondrousova uit Tsjechië gaf vlak voor de wedstrijd geblesseerd op.
Sabalenka stuit in de halve finale op Jessica Pegula. De als vierde geplaatste Amerikaanse was in de kwartfinale te sterk voor Barbora Krejcikova uit Tsjechië: 6-3 6-3.
De 31-jarige Pegula verloor vorig jaar op de US Open in de finale van Sabalenka.