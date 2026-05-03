Trump: VS helpen vanaf maandag schepen in Straat van Hormuz

door anp
zondag, 03 mei 2026 om 23:15
WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Verenigde Staten beginnen maandagochtend met een operatie om schepen te begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op Truth Social.
"Dit proces, 'Project Freedom', gaat maandagochtend van start (Midden-Oosterse tijd). De bedoeling is om mensen, bedrijven en landen te helpen die absoluut niets verkeerd hebben gedaan. Zij zijn slachtoffer van de omstandigheden," aldus Trump, die geen nadere details over de operatie verschafte.
Iran sloot de Straat van Hormuz eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël op het land. De Amerikaanse marine blokkeerde daarop Iraanse havens.
'Positieve gesprekken'
Trump schreef in het bericht ook dat "mijn vertegenwoordigers zeer positieve gesprekken voeren met Iran, en dat deze gesprekken kunnen leiden tot iets zeer positiefs voor iedereen".
Eerder zondag reageerden de VS op een Iraans voorstel dat de oorlog binnen dertig dagen tot een einde moet brengen. Teheran bestudeert momenteel de Amerikaanse reactie.
