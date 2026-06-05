Trump: we vorderen heel snel met de oorlog tegen Iran

WASHINGTON (ANP) - Volgens de Amerikaanse president Donald Trump vordert hij "heel snel" met de oorlog tegen Iran. Dat heeft hij gezegd in een interview met NBC News dat zondag wordt uitgezonden.

"Ik ga heel snel. Ik ben nu drie maanden bezig. Vietnam duurde 19 jaar. Ik ben nu in mijn derde maand", zei Trump tegen NBC News, dat een videoclip van het komende interview heeft vrijgegeven.

Volgens de president hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt om de oorlog te beëindigen, omdat ze "sterk" en "trots" zijn, maar dat ze uiteindelijk "geen andere keuze hebben" dan tot een akkoord te komen. Trump zei ook dat Iran "nog 21 tot 22 procent van zijn raketten over" heeft.

Op 28 februari begonnen de VS samen met Israël met aanvallen op Iran.