Trump wil bestand met Iran niet verlengen, dringt aan op deal

WASHINGTON (ANP) - Donald Trump wil het bestand met Iran niet verlengen. De Amerikaanse president heeft tegen nieuwszender CNBC gezegd dat zijn land in plaats daarvan een deal met Iran zal sluiten over het stoppen van de oorlog.

"Ik wil dat niet doen. We hebben niet veel tijd", zei Trump over de mogelijkheid het staakt-het-vuren te verlengen. Hij denkt dat het mogelijk is om een "geweldige deal" te sluiten. "Ik denk dat ze geen keuze hebben. We hebben een zeer, zeer sterke onderhandelingspositie."

Iran heeft vooralsnog niet ingestemd met nieuwe onderhandelingen met de Verenigde Staten. Het bestand loopt woensdag af.