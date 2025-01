Welsford pakt derde ritzege, Narváez wint Tour Down Under

ADELAIDE (ANP/BELGA) - De Ecuadoriaan Jhonatan Narváez heeft de eindzege in de Tour Down Under niet meer uit handen gegeven. De wielrenner van UAE Team Emirates kwam zondag in de 90 kilometer lange slotrit door de straten van het Australische Adelaide niet meer echt in de problemen. De in eigen land rijdende Sam Welsford van Red Bull-Bora-Hansgrohe boekte in de sprint zijn derde etappezege van deze editie.

In de slotrit rekende Welsford af met nummers 2 Bryan Coquard en 3 Phil Bauhaus uit Frankrijk en Duitsland. In de laatste kilometers waren er meerdere valpartijen, waardoor het peloton brak en niet iedereen meer kon meesprinten om de winst.

Welsford boekte vorig jaar ook al drie ritzeges in de eerste WorldTour-koers van het jaar. Dit jaar kreeg hij assistentie van onder anderen de Nederlandse sprintvoorbereider Danny van Poppel.

"Echt veilig was het niet", reageerde Narváez na het behalen van de eindzege. "In de laatste drie kilometer waren er nog twee valpartijen. Als 150 renners met zeventig kilometer per uur naar een bocht gaan, dan wordt het gevaarlijk. Maar we hebben het gered." De Ecuadoriaan had de leiderstrui zaterdag bemachtigd met de zege in de koninginnenrit.