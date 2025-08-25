Trump wil Defensie hernoemen tot ministerie van Oorlog

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump wil het ministerie van Defensie gaan hernoemen naar het ministerie van Oorlog. "Op de een of andere manier klonk het niet meer goed voor me", zei Trump tegen verslaggevers. "Het heette vroeger het ministerie van Oorlog en dat klonk krachtiger."

Het ministerie, dat is gehuisvest in het Pentagon, kreeg in 1947 de naam Defensie, een ander woord voor verdediging. "Ik wil niet alleen maar defensie. Ik wil wel verdedigen, maar ook aanvallen als dat goed is", aldus Trump.

Trump memoreerde dat de Verenigde Staten onder meer de Eerste en de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen toen het departement nog het ministerie van Oorlog heette. "Als ministerie van Oorlog wonnen we alles en ik denk dat we daarnaar terug moeten."

De naamswijziging is nog niet officieel. Trump zei dat de leiding van het ministerie er nog over moest stemmen.