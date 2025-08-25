ECONOMIE
Verplichte wangslijmtest afgenomen bij vrouwen atletiekploeg

Sport
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 18:41
ARNHEM (ANP) - Bij alle atletes van de Nederlandse atletiekploeg voor de WK in Tokio is recent een wangslijmtest afgenomen om te bepalen of ze ook biologisch gezien een vrouw zijn. De mondiale atletiekbond heeft de test verplicht gesteld voor atleten die in de vrouwencategorie willen uitkomen. De uitslagen zijn nog niet allemaal binnen bij de Atletiekunie, meldt een woordvoerster van de bond.
Het was volgens de bond nog een heel gedoe. "Het was heel last minute. Vlak voor de WK moest er opeens heel veel worden geregeld", zegt de woordvoerster.
World Athletics ziet in de wangslijmtest "een belangrijke manier om de vrouwelijke categorie te beschermen". Dat zei voorzitter Sebastian Coe bij de bekendmaking in maart. "We moeten niet alleen praten over de integriteit van de vrouwensport, maar deze ook garanderen. Deze test is niet al te ingrijpend, maar wel de juiste", zei hij.
