Trump wil einde aan alle zaken tegen hem, na aanslag zaterdag

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse oud-president Donald Trump roept op snel alle rechtszaken tegen hem te stoppen. Hij reageert op het besluit van een rechter de verdere vervolging van Trump voor het bezit van geheime documenten te verwerpen. De ex-president wijst in een bericht op het sociaal medium Truth Social ook op de mislukte aanslag op zijn leven afgelopen weekeinde.

"Terwijl we verder gaan met het verenigen van onze natie na de afschuwelijke gebeurtenissen van zaterdag, zou het seponeren van de wetteloze aanklacht in Florida slechts de eerste stap moeten zijn", aldus Trump. Hij vindt dat alle zaken, die hij heksenjachten noemt, beëindigd moeten worden. Hij spreekt over "politieke aanvallen", gecoördineerd door het ministerie van Justitie van de Democratische regering van president Joe Biden.