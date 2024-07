Trump wil meewerken aan FBI-onderzoek naar moordaanslag

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse oud-president Donald Trump is bereid met de FBI te praten over de aanslag op zijn leven. Hij heeft ingestemd met een zogeheten slachtofferinterview, aldus een functionaris van de Amerikaanse veiligheidsdienst.

De FBI onderzoekt de aanval van 13 juli. Trump werd tijdens een campagnebijeenkomst in Pennsylvania beschoten toen hij op het podium stond. De schutter, de 20-jarige Thomas Matthew Crooks, schoot vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw. Trump raakte gewond aan zijn rechteroor. Een toeschouwer kwam om het leven, twee anderen raakten gewond.

Crooks zelf werd doodgeschoten. Het motief van de man is nog niet bekend. Volgens de FBI-functionaris is er geen bewijs dat er sprake is van een samenzwering.