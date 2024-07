Formule 1-team Williams legt Sainz voor twee seizoenen vast

GROVE (ANP) - Formule 1-coureur Carlos Sainz rijdt in 2025 en 2026 voor Williams. Het Britse Formule 1-team meldt de komst van de 29-jarige Spanjaard die na dit seizoen moet vertrekken bij Ferrari, dat voor volgend jaar naast Charles Leclerc zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft vastgelegd.

Sainz won in zijn tien jaar lange F1-carrière drie races. In 2022 was hij de beste op Silverstone, vorig seizoen won hij de Grote Prijs van Singapore en dit seizoen pakte hij de zege in de GP van Australië.

In het komende seizoen rijdt Sainz naast Alexander Albon in de Williams. Dit seizoen is Logan Sargeant nog de tweede coureur van Williams naast de Thais-Britse Albon. Het team bedankt de Amerikaan voor zijn inspanningen en harde werk in het vorige en huidige seizoen.