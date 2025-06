Trump wil nog niet zeggen of Verenigde Staten Iran gaan aanvallen

WASHINGTON (ANP/AFP) - Donald Trump wil nog niet zeggen of de Verenigde Staten Israël zullen helpen bij de aanvallen op Iran. "Misschien doe ik het, misschien ook niet", zei de Amerikaanse president tegen verslaggevers bij het Witte Huis. "Er is een groot verschil tussen nu en een week geleden."

Dinsdagavond overlegde Trump in de 'Situation Room' van het Witte Huis met zijn veiligheidsadviseurs over de rol van de Verenigde Staten in het conflict tussen Israël en Iran. De uitkomst van dit overleg is niet bekend.

De regering van premier Benjamin Netanyahu zou volgens Israëlische media willen dat de Amerikanen speciale bommen gaan inzetten om een ondergronds nucleair centrum in bunkers in bergen in Iran te verwoesten.