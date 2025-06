CDA'er Vedder verlaat na verkiezingen de Tweede Kamer

DEN HAAG (ANP) - CDA'er Eline Vedder verlaat na de verkiezingen van 29 oktober de Tweede Kamer. Zij heeft "met pijn in het hart" besloten zich niet opnieuw kandidaat te stellen. "Het werken op afstand trekt een te zware wissel op mijn gezin en mijn gezondheid", schrijft zij op X.

De 46-jarige Vedder roept anderen op zich vooral wel kandidaat te stellen. Het CDA staat er in de peilingen goed voor. De partij heeft vijf zetels in de Tweede Kamer, maar zou er nu volgens de Peilingwijzer - een gewogen gemiddelde van verschillende peilingen - tussen de 17 en 21 kunnen behalen.

Melkveehouder en voormalig LTO-bestuurder Vedder kwam in mei 2023 in de Tweede Kamer als opvolger van Jaco Geurts, en werd in november van dat jaar herkozen als Kamerlid. Zij voert het woord over onder meer landbouw, volkshuisvesting en infrastructuur.