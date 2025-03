Trump wil nog veel meer pro-Palestijnse studenten arresteren

WASHINGTON (ANP) - De arrestatie van een Palestijnse student voor zijn rol in pro-Palestijnse protesten is "de eerste van vele die nog volgen", meldt de Amerikaanse president Donald Trump op Truth Social. Hij dreigt studenten die demonstreerden het land uit te zetten.

"We weten dat er meer studenten aan Columbia en andere universiteiten door het land zijn die betrokken waren bij pro-terroristische, antisemitische, anti-Amerikaanse activiteiten, en de regering Trump tolereert dit niet", aldus de president. Hij noemt ze betaalde opruiers. "We zullen deze terroristische sympathisanten vinden, oppakken en ons land uitzetten, om nooit meer terug te keren."

Hij reageert daarmee op de arrestatie van Mahmoud Khalil, een van de leiders van de pro-Palestijnse studentenprotestbeweging van Columbia University in New York. In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt Khalils greencard (permanente verblijfsvergunning) ingetrokken.