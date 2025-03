Olympisch kampioen Slagter beëindigt carrière als basketballer

AMSTERDAM (ANP) - Basketballer Arvin Slagter heeft zijn carrière beëindigd. De 39-jarige Amsterdammer won afgelopen zomer olympisch goud met de Nederlandse 3x3-basketballers op de Spelen van Parijs.

"Ik heb de eer gehad om mijn land te vertegenwoordigen als captain in het 5-tegen-5 en 3x3-basketbal", schreef Slagter op Instagram. "Ik heb op het hoogste niveau gespeeld en momenten meegemaakt waar ik als kind slechts van kon dromen. De tijd is gekomen om te stoppen als speler. Het voelt ongelooflijk en als het perfecte einde van dit hoofdstuk om van het basketbalveld te stappen als winnaar in een ultieme finale."

Slagter veroverde samen met teamgenoten Dimeo van der Horst, Worthy de Jong en Jan Driessen goud tijdens de olympische finale tegen gastland Frankrijk. Het Nederlandse team werd in december uitgeroepen tot Sportploeg van het Jaar.

Voor zijn overstap naar 3x3-basketbal won Slagter onder meer zes landstitels in het reguliere basketbal en speelde hij vanaf 2006 voor de nationale ploeg.