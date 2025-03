Weer Edison voor Roxy Dekker, ook Froukje en Frenna in de prijzen

LEUSDEN (ANP) - Zangeres Roxy Dekker heeft een Edison gewonnen in de categorie Pop. Vorig jaar won zij haar eerste Edison als Beste Nieuwkomer. Froukje kreeg de belangrijke muziekprijs voor haar album Noodzakelijk Verdriet, eerder sleepte zij al twee Edisons in de wacht voor haar albums Licht en Donker en Uitzinnig. Frenna won met zijn nummer PRETTY GIRLS een Edison voor Beste Song.

De rapper versloeg daarmee Dekker, die met haar nummer Sugardaddy ook was genomineerd. Ook Joost Klein dong met het nummer Europapa mee naar het beeldje.

Zanger Yves Berendse won zijn eerste Edison in de categorie Hollands. Ook rapper Fresku kreeg de muziekprijs voor het eerst, in de categorie hiphop. Rapper Elmer kwam uit de bus als beste nieuwkomer.

De Edisons werden maandag uitgereikt in het AFAS Theater in Leusden. Het is de 65e editie van de awardshow.