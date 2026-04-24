ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump wil Poetin op top G20 maar betwijfelt dat hij komt

door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 2:54
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten nodigen de Russische president Vladimir Poetin uit voor de G20-top in Miami. President Donald Trump betwijfelt echter of Poetin komt.
Een hoge functionaris van de regering-Trump zegt tegen persbureau AFP dat alle G20-leden worden uitgenodigd voor de ministeriële bijeenkomsten en de leiderstop in december. De VS zijn dit jaar gastheer van de G20.
Trump zei niet te weten of Poetin komt. "Ik betwijfel het, om eerlijk te zijn", zei hij tegen journalisten. Volgens Trump zou de aanwezigheid van Poetin "waarschijnlijk heel nuttig" zijn.
Een uitnodiging aan Poetin zou een versoepeling betekenen van de internationale druk op de Russische leider, die door veel westerse landen wordt gemeden sinds de Russische invasie van Oekraïne.
POPULAIR NIEUWS

ANP-555743910

Trump heeft een straflijst gemaakt van NAVO-bondgenoten die hij gaat pesten. Moet Nederland bang zijn?

anp 495501132

Waarom brood en melk zo ver uit elkaar liggen, en tien andere trucs van bedrijven om meer geld uit je zak te kloppen

anp 324879728

Zwarte olijven en mandarijnen in blik badderen urenlang in gootsteenontstopper

236601661_m

Krijg je ook vakantiegeld als je met pensioen bent?

blog-streaming-featured-image

Je streamingdiensten kosten veel meer dan je denkt. Wat je daaraan kunt doen

109652183_m

Minder drinken zonder wilskracht? Dít verrassende trucje werkt echt, zegt nieuw onderzoek

