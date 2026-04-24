Trump wil Poetin op top G20 maar betwijfelt dat hij komt

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten nodigen de Russische president Vladimir Poetin uit voor de G20-top in Miami. President Donald Trump betwijfelt echter of Poetin komt.

Een hoge functionaris van de regering-Trump zegt tegen persbureau AFP dat alle G20-leden worden uitgenodigd voor de ministeriële bijeenkomsten en de leiderstop in december. De VS zijn dit jaar gastheer van de G20.

Trump zei niet te weten of Poetin komt. "Ik betwijfel het, om eerlijk te zijn", zei hij tegen journalisten. Volgens Trump zou de aanwezigheid van Poetin "waarschijnlijk heel nuttig" zijn.

Een uitnodiging aan Poetin zou een versoepeling betekenen van de internationale druk op de Russische leider, die door veel westerse landen wordt gemeden sinds de Russische invasie van Oekraïne.