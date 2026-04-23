Militair VS opgepakt om weddenschap met voorkennis op val Maduro

door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 1:03
anp240426001 1
WASHINGTON (ANP) - Een Amerikaanse militair van de speciale eenheden is donderdag opgepakt omdat hij zou hebben gewed op het vertrek van de Venezolaanse leider Nicolás Maduro, kort voordat diens gevangenneming bekend werd. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie.
De militair was volgens de aanklacht betrokken bij de planning en uitvoering van de Amerikaanse operatie om Maduro gevangen te nemen. Hij zou met die voorkennis ruim 33.000 dollar hebben ingezet op het voorspellingsplatform Polymarket, onder meer op Maduro's vertrek en de inzet van Amerikaanse troepen in Venezuela.
Na de bekendmaking van de operatie door president Donald Trump leverden de weddenschappen de militair volgens justitie ruim 400.000 (zo'n 340.000 euro) dollar winst op. Hij wordt onder meer beschuldigd van fraude, diefstal van niet-openbare overheidsinformatie en verboden financieel gewin.
De verdachte riskeert een celstraf van twintig jaar.
loading

ANP-555743910

anp 495501132

anp 324879728

236601661_m

blog-streaming-featured-image

109652183_m

Loading