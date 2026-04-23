Militair VS opgepakt om weddenschap met voorkennis op val Maduro

WASHINGTON (ANP) - Een Amerikaanse militair van de speciale eenheden is donderdag opgepakt omdat hij zou hebben gewed op het vertrek van de Venezolaanse leider Nicolás Maduro, kort voordat diens gevangenneming bekend werd. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie.

De militair was volgens de aanklacht betrokken bij de planning en uitvoering van de Amerikaanse operatie om Maduro gevangen te nemen. Hij zou met die voorkennis ruim 33.000 dollar hebben ingezet op het voorspellingsplatform Polymarket, onder meer op Maduro's vertrek en de inzet van Amerikaanse troepen in Venezuela.

Na de bekendmaking van de operatie door president Donald Trump leverden de weddenschappen de militair volgens justitie ruim 400.000 (zo'n 340.000 euro) dollar winst op. Hij wordt onder meer beschuldigd van fraude, diefstal van niet-openbare overheidsinformatie en verboden financieel gewin.

De verdachte riskeert een celstraf van twintig jaar.