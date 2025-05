Trump wil Powell niet ontslaan bij Fed voor einde termijn in 2026

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft nogmaals gezegd dat hij Jerome Powell niet zal ontslaan als voorzitter van de Federal Reserve voordat zijn termijn in mei 2026 afloopt. Tegelijk omschreef hij de centrale bankier als "een complete stijfkop" en herhaalde hij zijn oproep aan de Fed om de rente te verlagen.

In een interview op NBC News, dat zondag wordt uitgezonden, zei Trump dat Powell geen fan van hem was, maar dat hij verwachtte dat de Fed op een gegeven moment de rente zou verlagen.

Toen de president werd gevraagd of hij Powell zou ontslaan voordat diens termijn als voorzitter in 2026 afloopt, gaf Trump zijn duidelijkste ontkenning tot nu toe: "Nee, nee, nee." Waarom zou ik dat doen? Ik kan de persoon over een korte periode toch vervangen", voegde hij daaraan toe.

Trump zinspeelde eerder nog op een ontslag van Powell. Dat zorgde voor onrust op Wall Street, omdat beleggers vreesden dat de onafhankelijkheid van de centrale bank in gevaar zou kunnen komen.