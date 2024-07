Trump wil senator Vance als running mate voor vicepresidentschap

De Amerikaanse ex-president Donald Trump heeft senator James David Vance uit Ohio gekozen als zijn running mate bij de komende presidentsverkiezingen. Dat meldt Truth Social. Als Trump wint, wordt Vance (39) de Republikeinse vicepresident.

De Amerikaanse ex-president Donald Trump heeft senator James David Vance uit Ohio gekozen als zijn running mate bij de komende presidentsverkiezingen. Dat maakte Trump bekend op zijn sociaal medium Truth Social. Als Trump wint, wordt Vance (39) de Republikeinse vicepresident.

Vance gold al lang als een van de kanshebbers voor de post. De Republikein staat bekend als zeer conservatief. Vance heeft zich eerder uitgesproken tegen Trump, maar bood daar later zijn excuses voor aan toen hij campagne voerde voor zijn senaatszetel.

"Na lang wikken en wegen, en nadat ik de enorme talenten van vele anderen heb overwogen, heb ik besloten dat de persoon die het geschiktst is om de positie van vicepresident van de Verenigde Staten te bekleden senator J.D. Vance van de geweldige staat Ohio is", meldt Trump. Volgens hem diende Vance "ons land eervol" bij de mariniers, en studeerde hij in twee jaar summa cum laude af aan de Ohio State University. De oud-president benadrukt ook dat Vances boek Hillbilly Elegy een bestseller en film werd, "omdat het opkomt voor de hardwerkende mannen en vrouwen van ons land".