Halsema trouwt stellen van gelijk geslacht bij 25-jarig jubileum

AMSTERDAM (ANP) - In het stadhuis van Amsterdam zijn woensdag kort na middernacht drie stellen van hetzelfde geslacht getrouwd door burgemeester Femke Halsema. Met de nachtelijke trouwceremonie werd gevierd dat precies 25 jaar geleden de eerste stellen van hetzelfde geslacht in het huwelijk traden.

De huwelijken werden voltrokken in het bijzijn van premier Rob Jetten. Hij is de eerste openlijk homoseksuele minister-president van Nederland en heeft zelf ook trouwplannen. Jetten noemde het eervol om erbij aanwezig te mogen zijn. De premier sprak de paren Rebecca en Sytske, Nico en Vital en Eelke en Elton ook toe en wenste hen een heel gelukkig huwelijk toe.

Op 1 april 2001 ging het om vier stellen die vlak na middernacht trouwden. Zij gaven elkaar tegenover toenmalig burgemeester Job Cohen het jawoord. De gebeurtenis was wereldnieuws. Sindsdien zijn in Nederland meer dan 36.000 koppels van hetzelfde geslacht getrouwd. Ook kwamen er steeds meer landen bij die het huwelijk voor homostellen legaliseerden.

Halsema gaf aan het een van de meest bijzondere momenten als burgemeester te vinden om de drie stellen te trouwen. Op sociale media citeerde ze haar voorganger Cohen, die ook woensdag aanwezig was en 25 jaar geleden tegen de stellen zei: "Straks kunnen jullie zeggen 'wij zijn getrouwd' en dat klinkt een stuk beter dan zeggen 'wij zijn gepartnershipped'." Volgens Halsema ging het om historische woorden.

Volgens lhbtiq+-rechtenorganisatie ILGA zijn er tegenwoordig 37 landen die het huwelijk toestaan. In bijna dubbel zoveel landen is homoseksualiteit strafbaar en in sommige landen kan een relatie met hetzelfde geslacht zelfs tot de doodstraf leiden.