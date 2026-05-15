FNV wil dat Schiphol beveiligers zelf in dienst neemt

Economie
door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 14:16
UTRECHT (ANP) - FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. Deze oproep doet de grootste vakbond van Nederland om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken.
Schiphol besloot eerder het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet, terug te brengen van vijf naar drie. Door de aanbesteding gaan sommige beveiligers volgens de bond over naar een andere werkgever of hebben zij dit al gedaan.
Een FNV-peiling onder ruim tweehonderd luchthavenbeveiligers op Schiphol wijst uit dat veel beveiligers zich zorgen maken over de gevolgen. Zo gaven veel mensen aan dat er niet genoeg collega's zijn om het werk op een veilige en verantwoorde manier te kunnen uitvoeren.
De aanbesteding is een belangrijke oorzaak van de problemen, aldus FNV. "Sommige andere grote Europese luchthavens hebben hun beveiligers al zelf in dienst, wat meer grip geeft op kwaliteit en arbeidsomstandigheden."
