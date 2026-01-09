Trump zegt dat hij volgende week Venezolaanse Machado ontmoet

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij de Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado ontmoet als ze volgende week in Washington is. "Ik heb begrepen dat ze ergens volgende week komt, en ik kijk ernaar uit haar te ontmoeten", zei Trump tegen Fox News, zonder nadere details te verstrekken.

Het zou Trumps eerste ontmoeting worden met Machado, die in oktober de Nobelprijs voor de Vrede won.

Trump verwierp afgelopen weekend, nadat Amerikaanse commando's de Venezolaanse president Nicolás Maduro gevangen hadden genomen, het idee om met Machado samen te werken. "Ze heeft niet de steun of het respect binnen het land", zei hij.

In hetzelfde gesprek met Fox News zei Trump dat het "tijd kost" voordat het Zuid-Amerikaanse land, dat momenteel wordt geleid door interim-president Delcy Rodríguez, in staat is verkiezingen te houden. "We moeten het land weer opbouwen", zei hij. "Ze zouden op dit moment niet eens weten hoe ze verkiezingen moeten organiseren."