Grootschalige Russische bombardementen op Kyiv en Lviv

Samenleving
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 3:33
anp090126010 1
KYIV (ANP) - Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad en de buitenwijken hebben vrijdag zeker drie mensen het leven gekost, aldus de burgemeester van Kyiv. De luchtmacht gaf een landelijke raketwaarschuwing af.
De aanval op Kyiv veroorzaakte branden en beschadigde appartementencomplexen, met "drie doden en dertien gewonden", aldus burgemeester Vitali Klitschko. Regionale gouverneur Mykola Kalashnyk heeft de bevolking opgeroepen in schuilkelders te blijven totdat het luchtalarm is opgeheven.
De Oekraïense luchtmacht waarschuwde dat "heel Oekraïne onder dreiging van raketten staat", nadat was bevestigd dat Russische bommenwerpers in de lucht waren. In de westelijke stad Lviv meldden de strijdkrachten dat een ballistische raket vlak voor middernacht "infrastructuurvoorzieningen" had getroffen.
De nieuwe reeks aanvallen volgt op een waarschuwing van de Amerikaanse ambassade in Kyiv dat een "potentieel aanzienlijke luchtaanval" op elk moment in de komende dagen zou kunnen plaatsvinden.
