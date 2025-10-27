ECONOMIE
Trump zegt geen vicepresident te willen worden bij verkiezingen

Samenleving
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 9:08
anp271025072 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump sluit uit dat hij zich als vicepresident kandidaat gaat stellen bij de volgende verkiezingen. Sommige aanhangers sporen Trump aan manieren te vinden om voor een derde ambtstermijn te gaan, ondanks dat dit volgens de grondwet verboden is. "Het is te schattig", zei Trump tegen verslaggevers aan boord van de Air Force One, terwijl hij de mogelijkheid uitsloot.
Het plan zou zijn dat iemand anders zich kandidaat zou stellen voor het presidentschap, met Trump als vicepresident. Als deze persoon verkozen zou worden, zou die onmiddellijk aftreden en Trump terugplaatsen in het Oval Office.
Volgens Trump hebben de Republikeinen een veelbelovende lijst met kandidaten voor de verkiezingen van 2028, onder wie Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken, en vicepresident JD Vance.
