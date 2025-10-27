ECONOMIE
Norris heeft leiding in F1-titelstrijd, maar blijft ontspannen

Sport
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 9:11
anp271025075 1
MEXICO-STAD (ANP/AFP) - Lando Norris blijft ontspannen en gefocust op zichzelf, ook nu hij de leiding in het kampioenschap heeft overgenomen van zijn teamgenoot Oscar Piastri. Dat heeft de Britse McLaren-coureur gezegd na zijn zege in de Grote Prijs van Mexico waardoor hij 1 punt meer heeft dan de Australiër. Piastri verspeelde in de afgelopen races een ruime voorsprong.
"Het is weekend voor weekend", zei Norris na zijn zesde overwinning van het seizoen. "Ik ben blij en richt me op mezelf. Dat werkt voor mij op dit moment en dat heeft ook gewerkt bij de start. Dat was echt het sleutelmoment."
Norris heeft 357 punten in het kampioenschap, tegen 356 voor Piastri. Verstappen volgt op 36 punten. Er zijn nog vier grands prix.
