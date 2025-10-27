ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Problemen in luchtvaart door shutdown Amerikaanse overheid

Economie
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 9:04
anp271025071 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De shutdown van de Amerikaanse overheid veroorzaakt steeds grotere maatschappelijke ontwrichting in de Verenigde Staten, nu de impasse tussen de Republikeinen en Democraten over een overheidsbegroting al bijna een maand duurt. Zo voorzien autoriteiten ook toenemende problemen in de luchtvaart. Verder raakt de shutdown de voedselhulp.
De Amerikaanse transportminister Sean Duffy waarschuwde zondag bij Fox News dat reizigers de komende weken met meer vertragingen en annuleringen van vluchten te maken zullen krijgen. De shutdown verergert namelijk het personeelstekort onder luchtverkeersleiders. In het weekend waren er al urenlange vertragingen door personeelsproblemen door met verlof gestuurde luchtverkeersleiders.
Het Amerikaanse ministerie van Landbouw kondigde daarnaast aan dat het vanaf 1 november geen steun meer zal verstrekken via het Supplemental Nutrition Assistance Program. Dat gaat om voedselbonnen voor Amerikanen met een laag inkomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

b730ef61 677f 46a8 bc20 1d98ed1d1b8a

Hoe vaders hun dochters vormen

ANP-540338476

Poetin vreest nieuwe staatsgreep nu Rusland eindelijk begint te bezwijken

ANP-87262383

Google's kwantumcomputer verslaat beste supercomputer: “Een nieuw tijdperk breekt aan”

shutterstock_2671810981

Slaaptekort zorgt ervoor dat je hersenen dingen onthouden die nooit gebeurd zijn

shutterstock_2598237227

Waarom moeders en dochters botsen: haar, kleding, gewicht én hoe je de band heelt

gandr-collage (23)

Twee PVV-Kamerleden vallen met nepbeelden anoniem Timmermans aan

Loading