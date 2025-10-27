Problemen in luchtvaart door shutdown Amerikaanse overheid

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De shutdown van de Amerikaanse overheid veroorzaakt steeds grotere maatschappelijke ontwrichting in de Verenigde Staten, nu de impasse tussen de Republikeinen en Democraten over een overheidsbegroting al bijna een maand duurt. Zo voorzien autoriteiten ook toenemende problemen in de luchtvaart. Verder raakt de shutdown de voedselhulp.

De Amerikaanse transportminister Sean Duffy waarschuwde zondag bij Fox News dat reizigers de komende weken met meer vertragingen en annuleringen van vluchten te maken zullen krijgen. De shutdown verergert namelijk het personeelstekort onder luchtverkeersleiders. In het weekend waren er al urenlange vertragingen door personeelsproblemen door met verlof gestuurde luchtverkeersleiders.

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw kondigde daarnaast aan dat het vanaf 1 november geen steun meer zal verstrekken via het Supplemental Nutrition Assistance Program. Dat gaat om voedselbonnen voor Amerikanen met een laag inkomen.