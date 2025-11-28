ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump zegt migratie uit derdewereldlanden permanent te stoppen

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 6:15
bijgewerkt om vrijdag, 28 november 2025 om 6:22
anp281125055 1
 De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat de Verenigde Staten "migratie uit derdewereldlanden" permanent willen stopzetten. "Ik zal de migratie uit alle derdewereldlanden permanent pauzeren om het Amerikaanse systeem volledig te laten herstellen", schreef Trump op sociale media.
De aankondiging van Trump komt een dag nadat een Afghaanse staatsburger naar verluidt twee soldaten van de Nationale Garde in Washington neerschoot. Een van hen overleefde de aanval niet. Het tweede slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.
Op zijn sociale mediaplatform Truth Social zei Trump ook dat hij alle federale voordelen en subsidies voor "niet-burgers" zal beëindigen. Trump dreigt daarnaast de toelating van "miljoenen" migranten onder zijn voorganger Joe Biden terug te draaien en "iedereen te verwijderen die geen nettoaanwinst is voor de Verenigde Staten".
loading

POPULAIR NIEUWS

185707642 l normal none

Vergeet jij veel? Dat kan juist een teken zijn van hoge intelligentie

f8fd55bc-113c-417d-8fe3-9af558e6619e

Griekspoor onder vuur om deelname aan omstreden Russisch tennistoernooi

ANP-543020123

Krampusnacht: de angstaanjagende tegenhanger van Sinterklaas is populairder dan ooit

anp271125121 1

Emile Ratelband veroordeeld voor belediging van Yeşilgöz

anp271125086 1

Grootste diplomatieke conflict in jaren: China dreigt met geweld tegen Japan vanwege Taiwan-standpunt

Scherm­afbeelding 2025-11-27 om 09.02.10

Van penthouse naar gevangeniskapel: zo leeft Diddy nu

Loading