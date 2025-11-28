Trump zegt migratie uit derdewereldlanden permanent te stoppen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat de Verenigde Staten "migratie uit derdewereldlanden" permanent willen stopzetten. "Ik zal de migratie uit alle derdewereldlanden permanent pauzeren om het Amerikaanse systeem volledig te laten herstellen", schreef Trump op sociale media.

De aankondiging van Trump komt een dag nadat een Afghaanse staatsburger naar verluidt twee soldaten van de Nationale Garde in Washington neerschoot. Een van hen overleefde de aanval niet. Het tweede slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Op zijn sociale mediaplatform Truth Social zei Trump ook dat hij alle federale voordelen en subsidies voor "niet-burgers" zal beëindigen. Trump dreigt daarnaast de toelating van "miljoenen" migranten onder zijn voorganger Joe Biden terug te draaien en "iedereen te verwijderen die geen nettoaanwinst is voor de Verenigde Staten".