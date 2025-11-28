Bluswerkzaamheden woontorens Hongkong afgerond

HONGKONG (ANP/AFP) - De brandweer van Hongkong heeft vrijdag de bluswerkzaamheden afgerond in de woontorens die door een brand werden verwoest. Daarbij vielen zeker 94 doden. Het is de ergste brand die de stad in decennia heeft meegemaakt.

Om 10.18 uur lokale tijd waren de vlammen "grotendeels gedoofd" en "de bluswerkzaamheden beëindigd", vertelde een woordvoerder van de overheid.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Bij de gebouwen stonden voor renovatiewerkzaamheden steigers van bamboe, die de verspreiding van het vuur waarschijnlijk hebben versneld. De politie heeft hooggeplaatste medewerkers van een bouwbedrijf gearresteerd op verdenking van dood door schuld. Er werden mogelijk materialen gebruikt die niet brandveilig genoeg waren.