Trump zegt zich in te spannen voor einde gruwelen in Soedan

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - President Donald Trump heeft aangekondigd dat hij iets gaat doen om een einde te maken aan de gruwelen die in Soedan worden gepleegd. Hij zei dat niet lang na de ontvangst van de Saudische machthebber Mohammed bin Salman al-Saud in het Witte Huis. Hij wil met Arabische partners aan het werk. Trump noemde de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië en Egypte.

Trump sprak van "kolossale gruwelen" in Soedan en zei dat het de meest gewelddadige plaats op aarde is en de grootste humanitaire crisis vormt. Kroonprins Mohammed bin Salman al-Saud zou er bij Trump op hebben aangedrongen iets te ondernemen.

De gewelddadige geschiedenis van Soedan begon al in de maanden voor de onafhankelijkheid in 1956. Dit leidde onder meer tot een lange etnische strijd tussen het op zwart-Afrika georiënteerde zuiden en het op de islamitische en Arabische wereld georiënteerde noorden. De huidige oorlog gaat tussen de twee machtigste militairen in het noorden, die de etnische strijd aanwakkeren.