Trump zei Netanyahu dat aanvallen in Qatar niet verstandig waren

Samenleving
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 00:56
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gezegd dat zijn beslissing om Hamas in Qatar aan te vallen niet verstandig was. Dat meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal op basis van hoge functionarissen binnen de Amerikaanse regering.
Volgens de krant maakte Trump deze opmerking tijdens "een verhit telefoongesprek" dinsdag. The Wall Street Journal meldt ook dat Netanyahu reageerde door te zeggen dat hij slechts een kort tijdsbestek had om de aanvallen uit te voeren en daarom besloot die kans te grijpen.
Een tweede telefoongesprek tussen de twee leiders later op dinsdag zou vriendelijker zijn verlopen. Hierin vroeg Trump aan Netanyahu of de aanval succesvol was geweest, aldus The Wall Street Journal.
Dinsdag voerde Israël een luchtaanval uit op Doha om leiders van Hamas te doden. De politieke leiders wonen in Qatar en dat land behartigt bij internationale onderhandelingen over een bestand in de Gazastrook belangen van Hamas.
