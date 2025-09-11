Qatar heroverweegt bemiddelende rol na Israëlische aanval

DOHA (ANP) - De premier van Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, zegt dat zijn regering haar positie als bemiddelaar in de oorlog tussen Hamas en Israël heroverweegt, nu Israël een aanval heeft uitgevoerd op Qatarese bodem. Dat zei hij in een interview met CNN, een dag na de aanval in de Qatarese hoofdstad Doha.

Qatar heeft tijdens de oorlog tussen Israël en Hamas vaak opgetreden als bemiddelaar, maar al-Thani vindt dat ze hun tijd hebben verspild aan Netanyahu. "Hij was nergens serieus over."

Ook zegt hij te hopen dat er snel een gezamenlijk antwoord komt van de verschillende landen in de regio.

Israël had het met de aanval in Doha gemunt op de kopstukken van Hamas die daar verblijven. Die militante beweging houdt nog steeds Israëlische gijzelaars vast in Gaza. "Ik denk dat Netanyahu met zijn actie van gisteren elke hoop voor die gijzelaars de grond in heeft geboord", aldus al-Thani.