Trump zet Nationale Garde in om protesten Los Angeles te stoppen

De Amerikaanse president Donald Trump zet zaterdagavond tweeduizend soldaten van de Nationale Garde in om de protesten in Los Angeles de kop in te drukken, heeft een woordvoerder van het Witte Huis bekendgemaakt. Eerder opperde Tom Homan, binnen de regering-Trump verantwoordelijk voor grensbewaking en de uitzetting van immigranten, die maatregel al.

Sinds vrijdag gaan in Los Angeles mensen de straat op om te demonstreren tegen de aanhouding door immigratiedienst ICE van minstens 44 mensen om vermeende overtredingen van de immigratieregels. De betogers gooiden vrijdag met stukken beton naar agenten, waarna de politie traangas, pepperspray en flitsgranaten inzette. Ook zaterdag liepen de spanningen weer hoog op.

De gouverneur van Californië Gavin Newsom bekritiseerde Homans suggestie om de Nationale Garde in te zetten zaterdag. Hij noemde dat plan "opzettelijk provocerend".