Trump zorgt voor onrust met uitspraken over 'geheimpje'

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft voor onrust onder Democraten gezorgd met uitspraken over een "klein geheim" van hemzelf en voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Mike Johnson. Dat leidde tot speculatie over mogelijke plannen om de verkiezingen te beïnvloeden. Johnson benadrukte later dat er niets "diabolisch" speelt.

Trump deed de uitspraak zondag op zijn campagnebijeenkomst in Madison Square Garden. De presidentskandidaat richtte zich tot zijn bondgenoot Johnson en voorspelde dat ze dankzij hun "geheimpje" goed gaan presteren bij de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden. "Ons kleine geheim heeft een grote impact. Hij en ik hebben een klein geheim. En we gaan jullie vertellen wat het is als de verkiezingen voorbij zijn."

Niet alle Democraten waren er gerust op dat Trump iets onschuldigs van plan was. "Trump heeft veel geheimen. Zijn medische gegevens zijn geheim. Zijn belastinggegevens zijn geheim. Zijn telefoongesprekken met Vladimir Poetin zijn geheim", zei de Democratische afgevaardigde Dan Goldman volgens The New York Times. "Hij verbergt duidelijk nogal wat voor het Amerikaanse volk. Nu geeft hij openlijk toe dat hij iets achterhoudt voor de kiezers."

Voorzitter Johnson, een bondgenoot van Trump, reageerde later geamuseerd op de ophef. "Het is niks schandaligs, maar wij vermaken ons hier enorm mee", zei hij op een andere campagnebijeenkomst. Het "geheim" zou betrekking hebben op een tactiek om meer kiezers naar de stembus te krijgen. Tegenover nieuwssite The Hill ontkende Johnson dat het zou gaan om plannen om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden als Trump weer verliest. "Complete onzin", aldus de Republikein. "We gaan ons aan de wet houden."