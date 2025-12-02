ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump zou Maduro een week hebben gegeven om Venezuela te verlaten

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 2:35
anp021225003 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de president van Venezuela, Nicolás Maduro, een ultimatum gegeven om Venezuela te verlaten. Dat meldt persbureau Reuters op basis van vier bronnen met informatie over het telefoongesprek tussen Trump en Maduro op 21 november.
Tijdens het gesprek tussen de twee leiders zou Trump hebben gezegd dat Maduro en zijn familie een week de tijd hadden om Venezuela te verlaten voor een land naar keuze. Die deadline verstreek afgelopen vrijdag.
Volgens de bronnen zei Maduro tegen Trump dat hij bereid was Venezuela te verlaten, mits hij volledige strafrechtelijke amnestie zou krijgen, de VS de sancties tegen Maduro en andere overheidsfunctionarissen zouden intrekken en de zaak tegen Maduro bij het Internationaal Strafhof (ICC) zou worden beëindigd.
Trump zou de meeste voorwaarden van Maduro hebben afgewezen. De opmerking van Trump dat het luchtruim boven Venezuela als gesloten moet worden beschouwd, kwam een dag na het verstrijken van het ultimatum.
loading

POPULAIR NIEUWS

234746945 linkedin post normal none

Gekweekte vis is nog slechter dan gewone vis

generated-image (7)

11 levensmiddelen die (bijna) voor altijd goedblijven

ANP-409726615

Bekende neuroloog adviseert: “Wil je dementie voorkomen? Stop dan op deze leeftijd met alcohol!”

ANP-327428140

Sinaasappelsap blijkt een stuk gezonder dan wetenschappers dachten

anp 504094345

Met dit simpele trucje krijg je je hartslag omlaag na angst of stress

ANP-505649620 (1)

Ben je een beetje lui? Daar kun je eigenlijk niks aan doen

Loading